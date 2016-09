Bericht: Trailerpark in Köln am 22. Mai 2014

Autor: Johanna Wendel

Crackstreet Boys 2

Basti

Caravan of Love

Karate Andi

Pilsator Platin

Timi

Sudden

Alligatoah

New Kids on the Blech

Crackstreet Boys 2

Partycrasher

Was der Bauer nicht kennt

Poo-Tang-Clan

Fledermausland

Alligatoahs

Wunderschöne Frau

Timi Hendrix

Sudden

Pokemonkarten

Alligatoah

Fick ihn doch

Genau wie du

Pimpulsiv

Falsche Band

Bleib in der Schule, du Racker

Trailerpark

Vortex

Trostpreis

Schlechter Tag

Trailerpark

U-Bahn-Schläger-Grölen

Bleib in der Schule, du Racker

Selbstbefriedigung

Besser gefüllt hätte die Live Music Hall vergangenen Donnerstag gar nicht sein können, um einer ganz besonderen Boy-Band Gehör zu schenken. Trailerpark gingen mit ihrem Albumin die zweite Tour-Runde und brachten schon ein paar Einblicke zur Nummer 3 mit. Das war auch die Anzahl der anwesenden Bandmitglieder;war aufgrund einer Kehlkopfentzündung leider außer Gefecht gesetzt.Anders als bei der vorherigen Tour, geschweige denn bei den Release-Partys, durften schon junge Zuhörer ab 14 Jahren an derteilnehmen. Relativ pünktlich um 19 Uhr ging der Einlass los, dann vergingen allerdings noch fast 1 ½ Stunden bis der erste Ton Musik erklang.Den Einstieg machte dann, wenn auch nicht angekündigt,. Der brachte Anfang des Jahres sein Debüt-Albumheraus und ist in den Trailerpark-Kreisen ein bekanntes Gesicht.Schon hier konnte das generell recht gesangsfreudige Publikum textlich einsteigen und die Ärmchen wippen. Auch wenn der lange Zeitraum zwischen Einlass und Beginn Spannung aufgebaut hatte, hielt es Andi kurz und knackig: 25 Minuten Maximum. Allerdings ging es dann nach gefühlten fünf Minuten auch schon mitundlos.Während man noch versuchte, sich während des überraschenden Anfangs vonnach vorne zu kämpfen, hatte sich die erste Bierdusche schon brennend in Auge und Haaren niedergelassen.Da ungefähr die Hälfte des- Album indiziert wurde, ging es erst mal mit zwei Titeln aus der Zeit weiter, als die vier noch nicht in Boyband-Formation existierten:und. Als erster neuer Track wurdevorgestellt, dann der zweite Track von Crackstreet-Boys 2,. Auch einige Songs vonGold-Album dürfen nicht fehlen.zusammen mitbewiesen, dass Alligatoah mit seiner Stimme in so ziemlich jedem Genre bestehen könnte, wenn er das wollte: Ein eingängiger Refrain mit außergewöhnlicher Betonung, alles eher untypische Elemente im Deutsch-Rap.Danach kam erst mal eine Reihe von Solo-Tracks. Erstmit, dann nochmalmitundvona.k.a Timi Hendrix. Zwischendrin wurde mitundnochmal an das im Herbst oder Winter erscheinende neue Album erinnert.Währenddessen hatte man auch Zeit, das Publikum besser kennenzulernen. Einen großen Teil nahmen viele sehr jugendlich wirkende Fans ein, denen die Herabsetzung der Altersbegrenzung auf 14 wohl sehr zugute kam. Ein anderer Teil schien sonst eher im Hardcore-Bereich unterwegs zu sein. Generell unterschied sich die Publikums-Dynamik, abgesehen vom vielen Bouncen, kaum von der eines ordentlichen Hardcore-Konzerts. Neben diesen zwei Gruppen waren da noch diejenigen, die man vermutlich für die gewöhnlichen Deutsch-Rap-Hörer hält.Zu guter Letzt folgten noch die wohl nervigsten Menschen, denen man generell auf jedem Konzert begegnet, aber beidoch überdurchschnittlich oft: Paare! Große Männer, die versuchen, ihre kleine Pummel-Fee vor jedem kleinsten Anrempler zu beschützen und dabei keine Scham fühlen, anderen kleinen Personen ihre schlaksige Hand ins Gesicht zu drücken. Ab und zu kann man seine Alte auch mal zu Hause lassen.Die Erklärung folgte dann wohl direkt, alsangespielt wurde. Was danach kam, war wohl ein legendärer Augenblick:beglückte die Menge mit einem 3-minütigen Ausdruckstanz zumit einem regenbogenfarbenen RSG-Band; und es war nicht mal halb so lächerlich wie es sich anhört!Nachfolgte dannvom Publikum selbst performed, währendes sich auf der Bühne gemütlich machten.Zwischen ständigemwurde dann unaufgefordert nochmalgespielt, warum auch immer.Völlig verschwitzt und fertig, das Bier auf den Haaren und dem T-Shirt dank der unerträglichen Luft im Saal noch nicht getrocknet, gan es dann nochzum Abschluss, anstößigen Handbewegungen der gesamten Menge inklusive.