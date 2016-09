Interview: Edenbridge

mit Lanvall und Sabine Edelsbacher vom 2. April 2014 in der Spinnerei, Traun





Mit einer der wegbereitenden Gruppen desspricht man auch nicht alle Tage! Daher luden wir die österreichische Bandvor ihrem bombastischen Konzert in derzum Interview.Etwas von der Pollenellergie geplagt, aber dennoch gut gelaunt, erzählt Gitarrist und Kopfmit Sängerinvon den Abstechern der Band nach Russland, Vietnam, China und Südkorea. Immer mit einem konkreten Ziel vor Augen weißgenau, wohin er mit der Band will, und verrät dabei sogar, was er sich zum 20-jährigen Jubiläum vonvorstellen könnte. Außerdem lassen die beiden uns am Entstehungsprozess ihrer Songs, Alben und Musikvideos teilhaben und stehen sogar der Internetpiraterie und dem illegalen Download von Musik eher gelassen gegenüber. Dabei erklären sie, warum auch Spotify für Musiker nicht das „Gelbe vom Ei“ ist. Mit einem Ausflug zu den Anfängen des Genres und einigen persönlichen Anekdoten runden sie das gemütliche Gespräch ab.Viel Spaß mit dem Video!