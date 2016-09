Down – IV (Part II)

„Bis zur geplanten Pantera-Reunion kann man sich mit „IV" die Zeit ganz gut vertreiben."

Titel: IV (Part II)

Supergroupist mitder EPzurück und soviel sei schon mal erwähnt: Nach dem Genuss dieser Platte werdet ihr alles andere als "down" sein. Der Brutalo-Southernrock des-Sängers und seinen Mannen sorgte in der über 20-jährigen Bandgeschichte immer wieder für Verzückung in den Fanreihen und schien zu Weilen sogar eine annehmbare Alternative - nachErmordung - für die Pantera-Fangemeinde zu sein. Die Gruppe, die sich neben Anselmo noch aus-Gitarrist-Bassistund-Drummerzusammensetzt, haben miteinen neuen Mann an den Saiten. Er ersetzt den langjährigen Wegbegleiterder im Herbst 2013 die Gruppe verließ um sich voll und ganz aufzu konzentrieren. Dennoch hat sich am Sound des Quintetts nicht viel verändert: Das Gaspedal wird immer noch bis zum Anschlag durchgetreten, dem Wahnsinn gelegentlich freien Lauf gelassen und auch Anselmo fühlt sich nach seinem Solo-Ausflug wieder sichtlich wohl in der Gruppe. Das gelegentliche Gewimmer mit Hang zusei ihm an dieser Stelle verziehen.Dennoch ist von demund-Einfluss der Anfänge nicht viel geblieben. Ich bin sogar der Meinung sie nàhern sich aufimmer mehrAuch wenn davon beim Openervorerst noch nicht viel zu spüren ist, bevor langsam ein roter Faden erkennbar wird. Das rotzigeist der am stärksten anerinnernde Song aufund das nicht nur wegen des markanten Gitarrensounds. Auch das unrundeweiß nicht recht was es will, verliert sich zu sehr im Chaos und kommt dabei kein Stück vorwärts. Erst das achtminütige, gemütlich-doomendelässt eine gewisse Spielfreude bei den Aufnahmen vermuten und suhlt sich dabei in Langsamigkeit. Schade, erst bei der vorletzten Nummerkommt die Truppe dann so richtig in Fahrt und groovt lässig dahin. Eindeutiger Höhepunkt der Platte, bevor ein weiteres Monstrum wartet:windet sich wieder, mit allerhand Überraschungen im Gepäck, über acht Minuten durchund beendet den Silberling mit einem akustischen Abgesang, der ein wunderbar mittelalterliches Flair ausbreitet. Fürvergebe ich 74 %, in Kombination mit dem eindeutig stärkeren ersten Teil sogar 80 %.Bis zur geplantenmitan der Streitaxt, kann man sich mit- sowie auch dem ersten Teil - die Zeit recht gut vertreiben. Im Geiste ist Anselmo's ehemalige Band immer mit dabei. Wer keine großartigen Innovationen erwartet wird ganz ordentlich bedient, alle anderen sollten die Scheibe unbedingt vorher antesten.