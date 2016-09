Interview: Vidunder

Schweden ist nicht zu stoppen: Wie schafft es ein Land bloß, uns jedes Jahr so konsequent mit grandioser Rockmusik zu versorgen? Ob es tatsächlich die Musikförderung junger Talente ist - die in keinem Land so voran getrieben wird, wie in Schweden - oder doch einfach nur die Liebe zum Rock 'n' Roll, bleibt egal, denn im Falle des Quartett'shat sich nichts an den Tatsachen geändert: Es wird mit Nachdruck gerockt, energetisch gerollt und auch ein wenig mit dem Blues geflirtet. Ganz so wie es die frühenodertaten.Die Band um Sänger und GitarristenDrummerBassistund Orglerzeigte auf der mittlerweile zweiten Europatour, dass der Rock der Siebziger nicht tot zu kriegen ist, sondern miteinen neuerlichen Höhenflug antreten wird. Wir trafen die schwedischen Aufsteiger beim Konzert in derund löchertenundmit unseren Fragen über ihre musikalischen Wurzeln, das Leben auf Tour, den Rock 'n' Roll-Lifestyle, ihr neues Album - das im Herbst aufgenommen werden soll - und was es bei der Wahl des richtigen Plattenlabels zu beachten gilt. Auf die Frage nach der Möglichkeit, einen ihrer Songs in einem Film zu hören, zeigte sich bei den Musikern ein Hang zu alten Science-Fiction-Schinken.Viel Spaß mit dem Interview!Außerdem willigten sie ein, mit uns das Party-Spielzu spielen und zeigten damit, wie wichtig es als Band ist, niemals den Humor zu verlieren und auch mal über sich selber lachen zu können! Viel Spaß auch hierbei.