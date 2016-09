Interview: Epica

mit Mark Jansen und Isaac Delahaye vom 30. April 2014 im 013, Tilburg

Moderation: Khanh To Tuan; Kamera: Lisa Marie Wirries





sind seitdas erste Mal wieder auf der Bühne und feiern den Release von “” im 013 Tilburg. Die Show ist ein wahres Erlebnis:ist in Höchstform, trifft die Noten mit spielender Leichtigkeit und singt die Strophen mit leidenschaftlichen Emotionen. Die Gitarristenundtreiben ihre Späße mit Keyboarder, den man mit Glatze kaum noch wieder erkennt. Die Pyrotechnik und Lichteffekte sorgen für optische Untermalung der kraftvollen Musik und zu “” wird der chinesische Löwentanz aufgeführt.Ein paar Stunden bevor der Vorhang fällt schnappen wir uns Mark und Isaac direkt für ein Interview. Die beiden sind zwar gerade erst angereist, wirken aber alles andere als gestresst. Ganz im Gegenteil, sie sind zu Scherzen aufgelegt und albern zwischen den Takes entspannt herum! Sogar ein paar Worte Deutsch können die beiden, was sich bei Mark allerdings auf ein “Jawohl!” beschränkt. Belgier Isaac hingegen hat etwas mehr auf dem Kasten, denn immerhin lebte er einige Zeit in Stuttgart. Während er Bruce Willis in “Stirb Langsam” mit deutscher Stimme eher befremdlich fand, war ihm Günther Jauch hingegen sehr sympathisch.Sie sind eben keine Klischee-Metaller, die mit böser Grimasse ihre Härte beweisen müssen. Mark beichtet uns, dass er es zwischen Gitarre spielen und Growlen gerade so durch die Vorstellungen schafft. Dafür zeigt er als Songschreiber und Mastermind der Band, was in ihm steckt, denn die neue Platte wird in der Presse durchgängig gefeiert! Bei einer Mischung aus-,-,- undist es ein Leichtes, in übertriebenen Bombast abzudriften. Doch der Balanceakt zwischen Eingängikeit und Komplexität gelingtmeisterhaft. Mark erklärt hierzu, dass die Songs stärker unter Zusammenarbeit der einzelnen Mitglieder entstanden sind. Leadguitarrist Isaac hat es zudem nicht nötig, in jedem Lied sein Ego mit ausschweifenden Solos aufzupolieren.Es werden auch die wichtigen Fragen beantwortet. Hätten sie lieber einen Porsche oder Rennrad? Haben Mainstream-Künstler überhaupt was auf dem Kasten? Und gibt man seinen Gitarren weibliche oder männliche Namen?Viel Spaß beim Schauen!